I podcast gratuiti per scoprire le case museo di Milano

Sono stati presentati ListenToMI e AscoltaMI, i due nuovi podcast per promuovere la conoscenza delle Case Museo di Milano (Museo Bagatti Valsecchi, Casa Museo Boschi Di Stefano, Villa Necchi Campiglio e Museo Poldi Pezzoli), disponibili gratuitamente sul sito www.casemuseo.it. Il progetto del Circuito delle Case Museo di Milano, realizzato in collaborazione con il Comune di Milano grazie al sostegno di Fondazione Cariplo, vuole raccontare la città attraverso un percorso culturale in più tappe che si snoda tra le quattro Case e le vie di collegamento, grazie anche al contributo di Yes Milano, city partner dell’iniziativa. Il tour si estende su due itinerari paralleli, che viaggiano attraverso i due progetti di podcast.

ListenToMI propone una serie di percorsi culturali rivolti a un pubblico anglofono di futuri/potenziali turisti, attraverso podcast realizzati da Invisible Studio. Si tratta di un percorso a più voci con 21 ospiti d’eccezione per un viaggio tra arte contemporanea, architettura, design, moda, musica e letteratura: i sei temi scelti saranno sviluppati da musicisti, architetti, designer, stilisti, scrittori e grafici, affiancati a critici e storici. I podcast, sia in lingua italiana sia inglese, sono messi a disposizione gratuitamente sul sito www.casemuseo.it e sulle principali piattaforme come Spotify e Apple Podcast. Ogni mese verrà pubblicato sul sito un nuovo percorso. Il primo, già online, è dedicato all’arte contemporanea.

Il progetto AscoltaMi, dedicato ai nuovi cittadini e cittadine non madrelingua residenti a Milano, offre invece un audiotour didattico in sei tappe pensato come un’esperienza estesa, in grado di entrare in dialogo con i destinatari prima, durante e dopo la visita delle quattro Case Museo. Costruito ad hoc da “Aedo. Sperimentare culture”, l’innovativo format didattico è strutturato per l'apprendimento della seconda lingua (L2).

“Le case museo milanesi sono scrigni di storia e bellezza, e rappresentano una ricchezza della nostra città – ha dichiarato l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi –. Prosegue l’importante lavoro di valorizzazione attraverso tutti gli strumenti possibili, e questa duplice iniziativa si muove proprio in questa direzione, utilizzando in maniera innovativa, al tempo stesso inclusiva e internazionale, il mezzo digitale per avvicinare nuove fasce di pubblico alla conoscenza delle Case Museo, del tessuto urbano che le circonda e le connette e, in definitiva, alla Milano artistica e culturale che si svela ogni giorno di più”.

I due progetti arricchiscono l’iniziativa “Di Casa in Casa” (lanciata nel 2016) dal Circuito con l’obiettivo di rendere più conosciuto e attrattivo il network delle case museo di Milano per il pubblico internazionale e nazionale, anche attraverso l’uso dei nuovi linguaggi e strumenti digitali. Nell’ambito del progetto sono stati programmati, oltre all’offerta dei due nuovi percorsi podcast, anche la digitalizzazione della Case Museo Card, l’agevolazione delle procedure di acquisto tramite e-ticketing, la promozione del circuito tramite piattaforme social. Nell’ottica di un ulteriore sviluppo internazionale del progetto si è deciso di proporre la versione in lingua inglese del chatbot game “Case Museo Bot”, sviluppato sempre da Invisible Studio, un gioco digitale che permette a chiunque acquista la Casa Museo Card di interagire con un sistema automatico che lo conduce in una caccia al tesoro nelle quattro case museo di Milano.

Preliminare al progetto è stata l’analisi della domanda turistica su Milano, realizzata in collaborazione con il corso di Destination Management dell’Università IULM di Milano rivolta a conoscere i comportamenti digitali dei turisti italiani e stranieri, e valutare il posizionamento delle Case Museo all’interno dell’offerta museale della città. Per favorire infatti la capillare diffusione del progetto sul territorio, giovedì 23 marzo verrà organizzato un educational rivolto agli operatori e alle operatrici del settore turistico che ha l’obiettivo di sensibilizzare e far conoscere le iniziative delle Case Museo.

“ListenToMI e AscoltaMI sviluppano bene l’idea di turismo esperienziale su cui stiamo lavorando come Amministrazione per promuovere in Italia e all'estero Milano, attraverso i linguaggi delle nuove tecnologie - ha commentato l'assessora al Turismo e Politiche Giovanili, Martina Riva -. I podcast diventano guide prima, durante e dopo la visita alle Case Museo della nostra città, in una relazione che parte dalla dimensione digitale e virtuale per arrivare alla visita fisica e reale, in presenza. Sono certa che i turisti e i nuovi cittadini e cittadine non madrelingua - a cui principalmente sono rivolti i due progetti - apprezzeranno il modo in cui la splendida realtà delle Case Museo permetterà loro di scoprire alcuni dei luoghi più suggestivi e affascinanti della nostra città”. La grafica del progetto come quella del circuito case museo di Milano è a cura di MStudio ed è coordinata con il sito, i materiali promozionali e con il trailer realizzato da Icastica.