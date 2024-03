Il podcast che racconta i luoghi di Milano legati alle mafie

Milano e la mafia: un rapporto difficile e doloroso. Viene presentato così il podcast realizzato da alcuni studenti della Statale di Milano in occasione della 'Settimana della legalità'. Nove puntate che gli allievi e le allieve del corso di Dottorato in Studi sulla criminalità organizzata hanno registrato in collaborazione con Libera Milano e con il Comune.

Il podcast si chiama "I luoghi della memoria della violenza mafiosa a Milano" e fa parte del progetto del Comune "Milano è memoria". Si parte dagli angoli del capoluogo lombardo per raccontare chi è diventato simbolo della lotta alle mafie. Via Morozzo della Rocca ricorda il delitto Ambrosoli del 1979, i giardini Lea Garofalo celebrano il coraggio della donna assassinata dall‘ndrangheta nel 2009. Il podcast arriva, poi, alla più nota statua di piazza Diaz che omaggia il generale Dalla Chiesa per poi passare in via Benedetto Marcello dove sorge l'albero dedicato a Falcone e Borsellino. Non manca il ricordo della strage di via Palestro del 1993 e di quella di Corsico del '95 dove morì Pietro Sanua. Ultima tappa l'Ortica che ospita il murales.

Il podcast è disponibile sulle principali piattaforme di ascolto ed è stato presentato lunedì alla presenza del Rettore della Statale, Elio Franzini. Presenti anche la prorettrice a Legalità, trasparenza e parità di diritti Marilisa D'Amico e la vicesindaca di Milano Anna Scavuzzo. "Raccontare la mafia soffermandosi a raccontare luoghi a diverso titolo significativi aiuta a costruire una memoria condivisa, vicina anche a chi è più giovane - ha commentato Scavuzzo -. E ci mette in relazione con chi non ha condiviso la cronaca e le immagini di orrori come le esplosioni allo svincolo Capaci e in via D’Amelio, oppure la notte dell’attentato alla Gam in via Palestro".

Le ricerche e la redazione dei testi sono state a opera dei dottorandi coordinati dal professor Fabio Basile. Le voci narranti sono dei dottorandi Martina Locarni e Guillem Frova.