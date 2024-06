La poiana "adottata" dagli abitanti di un condominio di Milano

Una poiana di Harris è stata salvata dagli agenti del nucleo ittico venatorio della polizia metropolitana di Milano. Il rapace, da circa una settimana, si trovava in un condominio di viale Stelvio ed è sopravvissuto grazie alla solidarietà degli abitanti, finché non è arrivata una segnalazione agli uffici della Città metropolitana.

La poiana non aveva né un chip né un anello per l'identificazione, ma per questa specie non v'è l'obbligo. Il rapace sta bene ed è un esemplare particolarmente docile. Quasi sicuramente è sfuggito al proprietario. Probabilmente era utilizzato come animale "ornamentale" o come supporto ad attività come la falconeria. Verrà portato in un centro specializzato per la cura dei rapaci. Intanto, insieme ai carabinieri forestali, si cerca di risalire al proprietario.

La poiana di Harris, classificata a "rischio minimo" per quanto riguarda l'estinzione, è soprannominata "falco lupo" per la caratteristica di vivere in famiglie di 8-10 individui e di cacciare in branco. È molto utilizzata nella falconeria per la grande facilità nell'addestramento.