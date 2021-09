Il botta e riposta tra Trenord e Rfi per i ritardi sui treni

Botta e risposta tra Trenord, azienda proprietaria dei treni regionali in Lombardia, e Rfi (Rete ferroviaria italiana), incaricata dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, incluso quella presente in Lombardia dunque. Da una parte Trenord accusa Rfi dei ritardi dei suoi treni, dall'altro lato loro smentiscono.

Dopo un giovedì mattina da dimenticare su diverse linee ferroviarie in Lombardia a causa di un guasto agli impianti di Rfi all'altezza del bivio Mirabello, nella galleria tra le stazioni di Milano Greco e Milano Garibaldi, e nel Passante Ferroviario. Guasti anche ai passaggi a livello di Seregno e di Ponte in Valtellina. Con la conseguente cancellazione di numerose corse e ritardi che, per l’intera mattinata. La prima ad attaccare era stata la Regione (quindi Trenord). "I disagi odierni - commenta l'assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi - sono stati particolarmente spiacevoli per i viaggiatori, e il maltempo non può essere una giustificazione rispetto al malfunzionamento degli impianti di Rfi. La società statale gestisce la gran parte della rete ferroviaria in Lombardia: è necessario che dia prove di maggiore efficienza limitando il più possibile disservizi di questo tipo che impattano pesantemente sulla qualità del viaggio dei pendolari".

La risposta di Rfi, più che una giustificazione è sembrata un'accusa velata: "Rispetto a quanto accaduto questa mattina Rete Ferroviaria Italiana conferma che si sono verificati alcuni problemi agli impianti e alla circolazione che hanno determinato disagi alle persone, con le quali la società si scusa. Tuttavia - sottolinea la nota di Rfi - nell’ultimo mese solo un treno su 4 (26%) è arrivato in ritardo per cause imputabili all’infrastruttura gestita da Rfi". Non resta che attendere la contro risposta di Trenord.