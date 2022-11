Le polemiche sui social per la visita privata dei Ferragnez al museo milanese

Polemiche per la visita privata di Chiara Ferragni, Fedez e i loro figli al Museum of Dreamers di Milano, martedì pomeriggio in piazza Beccaria. Il motivo è che, per via della visita, alcune persone con regolare biglietto d'ingresso sono rimaste fuori ad aspettare. Si è trattato di un errore da parte degli organizzatori, che si sono scusati, ma, sui social network, alcuni si sono scatenati contro i 'Ferragnez', accusati di essere privilegiati a discapito dei "comuni mortali".

In pratica, nonostante la prenotazione della visita privata da parte della famiglia, per un errore tecnico erano rimasti in vendita i biglietti dello slot delle 18, cosicché una quindicina abbondante di visitatori, pur con il biglietto in mano, si è trovata la mostra temporaneamente chiusa al pubblico con la scelta se attendere un po' oppure tornare un altro giorno, ovviamente senza comprare un nuovo tagliando.

Gli organizzatori, riconoscendo l'errore tecnico, hanno dato un piccolo omaggio a coloro che hanno scelto di tornare un'altra volta. I commenti sui social, però, sotto le fotografie della famiglia alla mostra, sono stati comunque piuttosto duri, alcuni al vetriolo, contro i "privilegi" dei Ferragnez. Alcuni hanno suggerito loro di prenotare visite private di notte per non "intralciare" il normale flusso negli orari standard di apertura.