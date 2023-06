Perché al Poli c'è un tappeto persiano gigante

Un tappeto persiano di dimensioni maxi per ricordare le vittime che il regime iraniano continua a mietere. Succede alla Scuola di design del Politecnico di Milano, dove l'installazione sarà visibile fino al 13 giugno.

Il tappeto, battezzato Flying magic carpet for liberty (tappeto magico volante per la libertà) è stato stampato nello stile dei tappeti persiani e nelle sue decorazioni raccoglie 500 nomi tra quelli delle vittime delle proteste in Iran. Il visitatore, che da lontano ammira la grazia della stampa dei decori conosciuti in tutto il mondo, avvicinandosi si accorge della matrice tragica del disegno.

Progettato da Elena Baharlouei con Anna Barbara, Flying magic carpet for liberty, è un tributo alle vittime delle proteste in Iran, scoppiate dopo l’uccisione di Jina Mahsa Amini a Teheran. Durante le manifestazioni del movimento Women, life, freedom (Donna, vita, libertà') sono state uccise oltre 500 persone e oltre 20mila sono state arrestate. Ancora oggi, dopo mesi, la repressione non accenna a fermarsi.

Daw (Design against war) promuove l’opera Flying Magic Carpet for Liberty per sottolineare il rifiuto, da parte della comunità del design, della guerra e di tutte le forme di violenza e repressione contro la libertà di pensiero e di espressione, a favore di progetti per la costruzione di pace, di emancipazione e di libertà. Dopo l'esibizione alla Scuola del Politecnico (nell'atrio dell'edificio B2, in via Candiani 72), il tappeto, prodotto e sponsorizzato da Gruppo Publionda, girerà poi per le piazze d’Europa testimoniando la solidarietà della comunità del design al movimento Women, Life, Freedom. Il tappeto è stato (www.gpo.it).