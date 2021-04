Punti salute nelle stazioni della metropolitana M5 di Milano

Poliambulatori presso le stazioni della metropolitana lilla di Milano e un "naming" adatto all'iniziativa, "Metropolisana". E' l'iniziativa di Metro 5 Spa, società di gestione della linea 5, e Mktg, agenzia di lifestyle marketing di Dentsu Italia. Saranno sei i "punti salute" aperti nelle stazioni e gestiti insieme ai principali ambulatori specialistici del territorio milanese. La campagna prevede anche messaggi di sensibilizzazione sul tema della vaccinazione anti covid elaborati in collaborazione con Areu (Azienda Regionale Emergenza Urgenza) e il Comune di Milano.

Ed ecco i "punti salute": Gerusalemme (gestito da Fondazione Buzzi), Bicocca, Portello, Monumentale (gestiti da Santagostino), Zara e Garibaldi (gestiti dal Gruppo San Donato).

"I poliambulatori - si legge in una nota - costituiscono un supporto alla sanità pubblica lombarda e un'opportunità in più per i cittadini milanesi che desiderano accedere a prezzi calmierati ai servizi di prevenzione anti covid come i tamponi, in una fase in cui è assolutamente necessario tutelarsi in vista degli spostamenti e dei vari momenti di interazione sociale".