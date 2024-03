Nell'aeroporto di Milano Linate adesso c'è anche un poliambulatorio

Quattro ambulatori e un centro prelievi. Tutto privato e gestito da un colosso della sanità. È stato riconvertito così uno spazio che precedentemente ospitava alcuni uffici di Sea al piano arrivi dell’aeroporto di Milano Linate. La struttura, la seconda dopo quella inaugurata a Malpensa nell’estate del 2023, è gestita da Bianalisi.

I prezzi? “Siamo allineati con il servizio sanitario, mediamente una visita costa tra i 100 e i 120 euro, varia a seconda dalla specialità - ha spiegato a *MilanoToday* Giuliano Caslini, presidente del gruppo Bianalisi -. Effettuiamo analisi e visite mediche, ma siamo attrezzati anche per gestire i cosiddetti ‘codici bianchi’ del pronto soccorso. Ci rivolgiamo ai passeggeri in transito, ma soprattutto agli 8mila lavoratori che ogni giorno vivono all’interno dell’aeroporto”.

All’interno della struttura gravitano 26 persone: 21 medici specialisti oltre al personale amministrativo. Diverse le specialità e le visite prenotabili anche online: dalla cardiologia alla ginecologia, dalla fisiatria alla nutrizione e alle principali branche della medicina. Particolare attenzione viene dedicata anche alle problematiche ortopediche e alla medicina estetica. Non mancano inoltre la medicina dei viaggi, per quei passeggeri che si recano in determinate aree geografiche, e la medicina aeronautica, il settore rivolto ai piloti civili e commerciali.

"Dopo l’apertura pioneristica di Malpensa, anche questa di Linate, sottolinea la tendenza degli aeroporti a diventare delle piccole città, vere e proprie airport city, in grado di offrire servizi diversificati ai propri passeggeri, ai lavoratori dell’aeroporto e oggi con la metro anche ai milanesi - ha spiegato Armando Brunini, amministratore Delegato di SEA Aeroporti di Milano -. Questa nuova offerta di servizi, fra l’altro, è in linea con il nostro impegno per favorire un equilibrio vita/lavoro sempre migliore a tutta la comunità aeroportuale in risposta a un’esigenza sempre più sentita dopo il Covid”.