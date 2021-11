Al Policlinico di Milano oceani in 3d per i bimbi in cura

Musiche e ricostruzioni in 3d che ricordano l'oceano. Questo il make over del Policlinico di Milano per facilitare i percorsi di cura dei pazienti più piccoli.

'Nuotare e galleggiare' tra i fondali marini, grazie a visori 3d e ad ambienti immersivi, permetterà di alleggerire un po' l'ansia dei bimbi che devono affrontare esami diagnostici. Per fare una tac, ad esempio, già in sala d'attesa si inizia un vero e proprio viaggio tematico, tra immagini proiettate sulle pareti, effetti sonori e musica.

Il percorso dedicato al benessere dei giovani pazienti e delle loro famiglie conta su una Tac all'avanguardia e su visori tridimensionali: tutto per umanizzare sempre più i percorsi di cura e renderli a misura di bambino. "Grazie a questa preziosa collaborazione - commenta Ezio Belleri, direttore generale del Policlinico - la nostra clinica pediatrica, che da oltre un secolo è un punto di riferimento a livello internazionale, può ora contare su un ulteriore percorso a misura di bambino. La qualità delle cure, che da sempre ci contraddistingue, deve essere sempre più affiancata da percorsi come questo, che diano sostegno ai piccoli pazienti e alle loro famiglie, e che alleggeriscano il più possibile il carico di ansia e paure quando si è in ospedale. Un obiettivo che portiamo avanti da tempo, e che riusciamo a valorizzare giorno per giorno grazie al fondamentale contributo delle associazioni che ci sostengono quotidianamente".

Del valore di 330mila euro, l'intervento finanziato dalla Fondazione De Marchi, comprende l'acquisto di una Tac di ultima generazione dedicata prevalentemente all'ambito pediatrico e l'adattamento degli ambienti del percorso di cura. La Tac, tra le altre cose, andrà di fatto a potenziare le attività della Radiologia, trasversali a tutto l'Ospedale sia nell'emergenza sia per i ricoveri e per le visite ambulatoriali.