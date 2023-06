Perché il Polimi è la miglior università d'Italia (secondo una classifica)

Il Politecnico di Milano è la miglior università d'Italia e la 123esima al mondo (su un totale di 1.500 atenei). È quanto emerge guardando la Qs world university ranking 2023, una delle classifiche più prestigiose al mondo. Piccolo dettaglio: la posizione raggiunta quest'anno è la posizione più alta raggiunta dal Poli nella sua storia.

"Un risultato reso possibile grazie a importanti fattori, che hanno contribuito al raggiungimento di questa posizione", precisano da piazza Leonardo. Il Politecnico di Milano si posiziona tra le prime 100 università al mondo per reputazione accademica e aziendale. L'ateneo ha ottenuto, infatti, un miglioramento nel punteggio dell'Academic Reputation, passando dalla 96° alla 94° posizione.

Anche gli indicatori di internazionalizzazione, come il numero di docenti e studenti internazionali (International Faculty Staff e International Students), premiano il Politecnico. È particolarmente rilevante il punteggio elevato ottenuto nell’indicatore inserito quest’anno International Research Network, che valuta il livello di collaborazione internazionale nella ricerca scientifica.

Questi dati confermano gli ottimi risultati del Politecnico di Milano, che si posiziona tra le prime 20 università al mondo in design, architettura e ingegneria, secondo la classifica delle migliori università per ambito disciplinare, il Qs world university rankings by subject 2023 pubblicata lo scorso marzo. In design e architettura il politecnico si classifica all’8° e 10° posto. per quanto riguarda ingegneria si posiziona nel top 20 mondiale, attestandosi in 18° posizione.

"Questo importante posizionamento nel World university ranking di qs rappresenta un traguardo significativo per il Politecnico di Milano, testimoniando il costante impegno dell'ateneo verso l'eccellenza accademica e la promozione della ricerca scientifica di livello internazionale - commenta Donatella Sciuto, rettrice del Politecnico di Milano -. L'attrattività internazionale è uno dei punti chiave del Piano Strategico triennale del Politecnico di Milano. Con un solido posizionamento già acquisito, ci impegniamo a offrire maggiori opportunità di studio e di ricerca per i giovani, ponendo particolare attenzione anche alla responsabilità sociale. Vogliamo promuovere un approccio inclusivo anche a livello internazionale, rendendo il nostro ateneo un ambiente accogliente per tutti coloro che desiderino intraprendere al Politecnico di Milano percorsi formativi e di ricerca di eccellenza".