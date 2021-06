Qual è la migliore università di tutta Italia? È di Milano

L'università italiana parla ancora milanese. Il "Qs World University Rankings 2022", la più prestigiosa classifica degli atenei di tutto il mondo, premia infatti ancora una volta il Politecnico di Milano, che si conferma la miglior università dello Stivale.

La graduatoria, che quest'anno comprende oltre 1.300 atenei - 41 sono italiani - è stata pubblicata nelle scorse ore ed è stata stilata seguendo sei criteri: si va da "Academic reputation" all'opinione dei datori di lavoro sulle università passando per la proporzione tra docenti e studenti, le ricerche pubblicate e la percentuale di iscritti e docenti stranieri.

Il Poli conquista la posizione numero 142 nel mondo, riprendendosi lo scettro di migliore di tutta Italia, anche se in calo di cinque posizioni rispetto allo scorso anno. Non fanno male neanche gli altri atenei meneghini: la Statale è 316esima, San Raffaele 390esima, la Bicocca 450esima - è quella che migliora di più - e l'università Sacro Cuore si piazza nel range tra i posti 551 e 560.

"Le migliori università italiane, nonostante la loro indiscussa eccellenza - ha sottolineato Ben Sowter, direttore del dipartimento di ricerca di Qs Sowter -, faticano a competere globalmente in alcuni indicatori, specialmente quelli che valutano il livello di internazionalizzazione del corpo docente e discente e per la proporzione tra docenti e studenti. Quest'anno, si aggiunge anche una performance sottotono nell'indicatore che misura la popolarità tra la comunità accademica e dei datori di lavoro internazionali, con alcune positive eccezioni. Alla luce di un mondo profondamente segnato dall'emergenza sanitaria, il risultato complessivo dell'Italia in questa classifica, è soddisfacente".