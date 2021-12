Politecnico di Milano e StMicroelectronics "allargano" il PoliFab

StMicroelectronics - azienda produtrice di semiconduttori con utenti in tutti i settori applicativi dell'elettronica - e il Politecnico di Milano hanno annunciato di avere inaugurato l'espansione della capacità manifatturiera di semiconduttori di PoliFab, il centro di R&S dell'università dedicato alle micro e nanotecnologie.

Sulla scorta della lunga collaborazione tra le due organizzazioni, la clean room di PoliFab - la struttura in cui le fette di silicio vengono trasformate in chip di semiconduttori - ha ricevuto attrezzature all'avanguardia da StMicroelectronics per dare impulso alle attività congiunte di R&S nei Mems-Micro Electro-Mechanical Systems, nel controllo di movimento, nell'elettronica di potenza e nell'isolamento galvanico.

L'infrastruttura ampliata della camera bianca renderà il Politecnico di Milano ancora più attraente per ricercatori e studenti di talento e contribuirà a sostenere i progressi e la roadmap di sviluppo di St nelle tecnologie a semiconduttore e in particolare nei Mems, dove la Società è leader mondiale con oltre 15 miliardi di dispositivi venduti ad oggi.

Con il nucleo operativo per le attività globali di R&S sui Mems di St dislocato in Lombardia, vicino a Milano, la collaborazione con PoliFab punta a creare nella regione un centro di eccellenza per gli studi e la ricerca sui materiali avanzati per i Mems. Il Politecnico di Milano e StMicroelectronics riferiscono che la collaborazione prevede inoltre investimenti in personale e programmi con borse di studio finanziate da St, assunzioni di docenti e ricercatori e il finanziamento di progetti di ricerca congiunti.

Con i nuovi spazi inaugurati l'area totale qualificata del PoliFab raggiunge i 610 metri quadri, a cui si aggiungono i laboratori di caratterizzazione annessi, estensione che la rende paragonabile alle strutture analoghe dei migliori istituti di ricerca europei.

"Stiamo sperimentando un nuovo modello di 'trasferimento tecnologico rapido', basato sulla realizzazione di un'infrastruttura congiunta di ricerca e innovazione che rende disponibili a ricercatori e studenti apparecchiature di prim'ordine per i semiconduttori, esattamente le stesse utilizzate negli impianti di produzione" ha affermato Riccardo Bertacco, direttore di PoliFab. "PoliFab 2.0 - ha spiegato - è un sito fisico che promuove l'incontro tra brillanti idee scientifiche e tecnologie all'avanguardia per i semiconduttori, velocizzando così sia la ricerca di base che il trasferimento tecnologico associato".