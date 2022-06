Il Politecnico è la migliore università d'Italia

Il Politecnico di Milano è la migliore università d'Italia secondo l'edizione 2023 del Qs world university rankings, che classifica le università di tutto il mondo. L'ateneo milanese ha totalizzato 52,5 punti (su 100) e si trova al 139esimo posto (in rimonta rispetto all'anno scorso quando era 142esimo) ed è l'unica università d'Italia nelle prime 200. Restando sul territorio nazionale gli altri tre atenei tra i primi 300 sono l'Alma Mater Studiorum (Bologna), la Sapienza (Roma) e l'Università di Padova.

Il Politecnico, come abbiamo scritto, ha totalizzato 52,5 punti, ben 47,5 in meno rispetto al Massachusetts institute of technology (Mit) che domina la classifica e 47 in meno dell'Università di Oxford (seconda), cui segue Stanford. Il punteggio assegnato a ogni ateneo, nel dettaglio, è stato calcolato sommando la performance di ogni università su 6 indicatori, o parametri; tra questi figurano reputazione, servizi e collaborazioni internazionali. Il Politecnico spicca nelle preferenze dei datori di lavoro, simbolo di un collegamento diretto tra percorso di studio e mondo aziendale. L'istituto, nel dettaglio, è la seconda università italiana più apprezzata da 99mila datori di lavoro internazionali che hanno partecipato al sondaggio.

Le altre università milanesi sono parecchio distanti dal Poli. Per trovare un'altra milanese, la seconda, bisogna scorrere fino al 316esimo posto dove compare il nome e il logo della Statale (33,5 punti), seguono San Raffaele (390esima, 28,6 punti), Bicocca (450esima 25,9 punti) e Cattolica (551esima).

Dalla classifica, comunque, non esce una bella fotografia del mondo accademico italiano: nessun ateneo, infatti, è nella top100 (dove primeggiano istituti inglesi o americani). Le università italiane, sempre secondo Qs world university rankings, arrancano sul fronte della "capacità didattica" a causa - viene scritto nel rapporto - di "classi universitarie mediamente affollate". L'italia, comunque, se la cava bene sull'indicatore della reputazione accademica (l'opinione di 150 mila accademici, docenti e ricercatore internazionali coinvolti nell'esprimere una preferenza). La ricerca, infatti, sottolinea l'importanza dell'Italia nella "produzione di ricerca", collocandosi al sesto posto per numero di citazioni.