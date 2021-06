Poliziotte e poliziotti donano il sangue nel cortile della Questura

L'iniziativa per la giornata mondiale della donazione del sangue

/ Via Fatebenefratelli

Gli agenti rispondono presente. Lunedì mattina - giornata mondiale della donazione del sangue, le cui celebrazioni quest'anno si tengono in Italia - le poliziotte e i poliziotti della Questura di Milano hanno potuto donare il sangue direttamente nella Questura.

L'iniziativa, hanno fatto sapere da via Fatebenefratelli, è stata organizzata dalla onlus "Donatorinati" - associazione donatori e volontari personale polizia di Stato -, con la collaborazione di Avis, associazione volontari italiani del sangue.

Nel camioncino sistemato nel cortile della struttura per l'occasione, sono entrati 30 agenti in servizio a Milano che hanno poi effettuato il prelievo sotto la supervisione del personale medico messo a disposizione proprio da Avis.

"L'evento - si legge in una nota della Questura meneghina - aveva l'obiettivo di sensibilizzare gli appartenenti alla polizia di Stato sul concetto di donazione quale gesto di solidarietà e altruismo specie in un periodo di pandemia, che ha acuito la cronica carenza di sangue in tutte le strutture sanitarie".