A Milano ci sono 78 nuovi 'ghisa'

Quasi 80 nuovi 'ghisa' per Milano. Entrano in servizio gli agenti che hanno appena concluso il corso di formazione e che vanno ad aggiungersi ai 29 già operativi dai primi di novembre.

Dal 24 novembre al 6 dicembre, i nuovi vigili vengono dislocati nei comandi di zona dei diversi quartieri. Entra così nel vivo il vero e proprio lavoro in strada del primo gruppo dei nuovi agenti assunti tra il 7 luglio e il 5 settembre scorsi. I 'ghisa' verranno dedicati ad attività di controllo delle strade e nei quartieri, distribuiti tra i nove comandi di zona secondo le necessità di servizio. Per le prime settimane lavoreranno in pattuglia affiancati da un collega ‘anziano’, per rendersi progressivamente autonomi e seguire tutte le attività previste dal comando di zona nei quattro turni di giornata (comprese le attività notturne).



Oltre a questi 78 nuovi agenti, da inizio novembre avevano già preso servizio 29 ufficiali, dei quali sei sono neo assunti a Milano, gli altri hanno fatto un passaggio di grado. A dicembre saranno assunti altri 120 agenti che inizieranno il corso di formazione per poi andare in strada nella primavera del 2023. "Il potenziamento del corpo della polizia locale è per noi una priorità - dichiara l'assessore alla Sicurezza Marco Granelli -. La città ha bisogno di donne e uomini preparati per migliorare la sicurezza in strada, intesa come viabilità e sicurezza stradale, prerogativa della polizia locale a Milano, ma anche il contrasto al degrado, alla microcriminalità e alle occupazioni abusive, e per quelle attività specialistiche come la sicurezza sul lavoro, il contrasto ai reati ambientali e il rispetto della normativa commerciale. Il primo gruppo di assunti lo scorso luglio diventa operativo oggi, ma il percorso di assunzioni non è finito, noi andiamo avanti. Ringrazio la scuola della polizia locale che ha formato questi agenti, sono certo che sono pronti ad andare in strada e nei quartieri per rispondere alle esigenze dei cittadini".



"Una sempre migliore organizzazione degli agenti cui si accompagna in parallelo più tecnologia - dichiara il Comandante del corpo Marco Ciacci - ci permettono di gestire sempre meglio i servizi della polizia locale e rispondere ai bisogni della città anche di fronte al mutare delle esigenze. Avere più pattuglie in strada significa un maggiore controllo del territorio 24 ore su 24. I nuovi agenti che già da qualche giorno sono al lavoro hanno avuto un'adeguata formazione nel corso della quale hanno avuto modo di dimostrarci la loro motivazione e le loro capacità operative. A loro auguro un buon lavoro".



Entro il 2025 i nuovi assunti permetteranno di aumentare di 500 unità l'organico del corpo della polizia locale; fra gli obiettivi, oltre a quello di arrivare al massimo storico di 3.350 uomini e donne, anche quello di abbassare l’età media che oggi è superiore ai 50 anni. Con i nuovi agenti è in corso un forte ricambio generazionale, le assunzioni complessive saranno quasi un terzo del Corpo, con un profondo ricambio, e riguardano giovani con un'età media intorno ai 30 anni per gli agenti e sotto i 40 per gli ufficiali. Questo, insieme ai cambiamenti organizzativi, permetterà un miglior servizio di giorno ma anche di sera e di notte, per rispondere alle necessità della città.