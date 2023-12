Un gruppo di ragazzi speciali ha visitato la caserma della Polstrada di Milano

Una mattinata all'interno della sezione della Polstrada di Milano di via Del Mare. È ciò che hanno trascorso gli utenti del centro diurno per disabili “Colleoni” nella giornata di lunedì 4 dicembre. L'incontro è stato organizzato nell'ambito del Progetto Icaro, che da anni promuove la cultura della sicurezza stradale, nei più variegati contesti sociali.

Uomini e donne hanno visitato gli uffici della caserma e hanno ammirato la moto e l’autovettura in uso alla polizia stradale. Successivamente, i poliziotti della sezione di Milano hanno tenuto un incontro sul tema della sicurezza stradale, al quale i ragazzi hanno attivamente partecipato, fornendo il loro personale contributo, quali utenti della circolazione.

Al termine dell’appuntamento, gli amici hanno lasciato la Caserma con in testa un cappellino della Polizia di Stato e sul volto un gran sorriso, "entusiasti di aver condiviso questa esperienza con gli uomini e le donne della Polizia Stradale", si legge in una nota diramata da via Fatebenefratelli.