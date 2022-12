Migliaia di persone hanno visitato le caserme dei pompieri di Milano

Migliaia di persone hanno visitato le 16 caserme dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano aperte nel weekend del 3 e 4 dicembre in occasione di Santa Barbara, patrona dei pompieri.

"L’iniziativa ha permesso ad adulti e bambini di visitare le sedi del comando con all’interno gli automezzi di soccorso e le attrezzature impiegate - hanno spiegato da via Fatebenefratelli -. I più importanti visitatori sono stati i bambini che hanno così potuto vivere da vicino la vita dei vigili del fuoco parlando con loro e facendogli le domande più stravaganti e simpatiche create dalla mente di un bimbo".

Le celebrazioni per la patrona dei pompieri, comunque, continueranno nella giornata di lunedì 5 dicembre. Alle 11 nella chiesa di Santa Maria degli Angeli in piazza Sant’Angelo a Milano si svolgerà la messa officiata dall'arcivescovo Mario Delpini. Prima della cerimonia, alle ore 10.45 nell’area del sagrato della chiesa, verrà effettuata la scenografica manovra di dispiegamento della bandiera da parte del personale vigile del fuoco del nucleo Saf (speleo alpino fluviale), specialisti in tecniche alpine in ambito metropolitano, con l’ausilio di un’autoscala.

Al termine della celebrazione, dopo un breve saluto del comandante dei vigili del fuoco Nicola Micele, verranno consegnati elogi dal capo del corpo nazionale ai vigili del fuoco milanesi che si sono particolarmente distinti in attività di soccorso tecnico-urgente nel corso dell’anno.