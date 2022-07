Battaglia sul "ponte sionista" di Crescenzago

L'idea d'intitolare il ponte di piazza Costantino (Crescenzago) a Ben Gurion, fondatore dello stato d'Israele? Nessuna provocazione, assicura Alessandro De Chirico, capogruppo di Forza Italia a Palazzo Marino, ma "il tentativo, anche in previsione della realizzazione di una moschea in via Esterle, di avvicinare la comunità islamica e quella ebraica". L'idea era stata lanciata a metà maggio con una mozione protocollata in consiglio comunale, e non ancora discussa: "Il ponte - spiegava allora De Chirico - ricorda figurativamente l'attraversamento delle acque di Mosé, venerato anche dagli islamici".

Ma le associazioni che si raccolgono intorno a Casa Crescenzago (tra cui l'Anpi di quartiere, ma anche Legambiente) si sono dichiarate nettamente contrarie e, per il 15 luglio, hanno organizzato un evento con proiezioni di cortometraggi sulla Palestina e un dibattito. Al grido "non vogliamo un ponte sionista", i promotori della serata hanno anzitutto sottolineato che il ponte ha già un nome ("Madonna della Liberazione"), ma hanno anche affermato che "il profilo sionista di Ben Gurion viene esaltato acriticamente" nonostante, a parere di Casa Crescenzago, abbia svolto "un ruolo determinante" nella "cancellazione dell'identità palestinese".

De Chirico però non ci sta all'accusa di "soffiare sul fuoco dell'intolleranza", che gli è stata rivolta in un volantino anonimo firmato semplicemente "Campagna per il no al ponte Ben Gurion". Secondo De Chirico, i promotori dell'iniziativa "non cercano l'integrazione ma la ghettizzazione dei cittadini musulmani, in particolare quelli del quartiere di via Padova". Il consigliere di Forza Italia ricorda che "alla comunità ebraica milanese è stato sconsigliato di indossare la kippah" dopo l'aggressione avvenuta nel centro cittadino a maggio, ai danni di un giovane avvocato.

"Ci vorrebbe più distensione", commenta De Chirico, che propone di organizzare un dibattito a Palazzo Marino per discutere della proposta, mentre in questi giorni il consiglio comunale "ha cose più urgenti, ad esempio lunedì finalmente si discuterà del doposcuola per il prossimo anno scolastico" (in quello appena concluso, per qualche tempo 5mila famiglie erano rimaste senza il servizio).

"Tutti sanno che non ho preconcetti a realizzare le moschee, quindi non accetto di essere indicato come razzista o provocatore", conclude De Chirico: "Per quanto riguarda quel ponte specifico, non sapevo che fosse già intitolato alla Madonna della Liberazione, pertanto possiamo spostare il ponte Ben Gurion di qualche centinaio di metri e predisporre, magari, una targa per rendere più conosciuta l'intitolazione di quel ponte".