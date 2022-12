Sant'Ambrogio e Immacolata: turisti a Milano, uno su due dall'Italia

Quasi un visitatore su due che arriverà a Milano nel weekend (e nel ponte) dell'mmacolata e di Sant'Ambrogio, proverrà dall'Italia. Il 45% per la precisione. E poi Spagnoli e tedeschi. Lo si apprende da una rilevazione diffusa da eDreams sulla base delle prenotazioni effettuate. Milano, in questo weekend d'inizio dicembre, diventa attrattiva soprattutto per le varie fiere natalizie: Artigiano in Fiera, Oh bej Oh bej, mercatino di piazza del Duomo.

Le prenotazioni, come si è detto, arrivano soprattutto da altre zone d'Italia: "capofila" delle provenineze è Catania (22%), a cui seguono altre città del sud, ovvero Napoli (17%), Lamezia Terme (15%) e Bari (11%). Per quanto riguarda l'estero, primeggiano gli spagnoli (22%) e i tedeschi (7%). Poi Regno Unito, Portogallo e Francia. Ben il 63% delle prenotazioni (circa due su tre) è stato effettuato con almeno un mese di anticipo, quindi decisamente per tempo. E quasi la metà dei viaggiatori soggiornerà a Milano per almeno 3-4 giorni.

E aumentano del 20% i milanesi che partiranno per andare altrove: la prima destinazione è Londra, poi napoli e Barcellona. Infine Parigi e Catania.