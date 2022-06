Un ponte sul Naviglio è stato riempito di piante

Il ponte più iconico dei Navigli milanesi, quello intitolato alla poetessa Alda Merini, scomparsa nel 2009, è rivestito da un'installazione verde temporanea, fino al 12 giugno, che sta portando i passanti a sentirsi immersi nella natura. Si chiama proprio 'Natura urbana' l'esperienza multisensoriale (con effetti sonori) ideata da Corona in occasione della design week milanese e della giornata mondiale dell'ambiente, che cade il 5 giugno. Natura e città come realtà conciliabili.

E c'è di pù: sul ponte è stato installato un contatore. Ogni 500 persone che lo attraverseranno, Corona pianterà un albero nelle zone dell'hinterland milanese di Trezzano sul Naviglio e Gaggiano, dove arriva il Naviglio Grande. Le piante installate sul ponte, invece, saranno ricollocate all'interno del municipio 6, in apposite aree verdi.

E, per quattro settimane, nei pressi del ponte Alda Merini saranno visibili due murales realizzati con la vernice Airlite, in grado di assorbire anidride carbonica. Un altro murales troverà invece spazio in futuro nell'area ferroviaria di Famagosta, dove saranno riqualificati circa cento metri di muro.