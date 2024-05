La strada che chiude per manutenzione straordinaria sul ponte

A Segrate il Comune ha predisposto la chiusura del cosiddetto 'ponte degli specchietti', il passaggio che valica la ferrovia in via Morandi. Secondo quanto riportato dalla pagina social ufficiale di Segrate e della Città metropolitana di Milano, il tratto viene chiuso "per indagini in vista di una manutenzione straordinaria".

Le chiusure previste sono di notte, tra le 22 e le 6 del 27-28 maggio e nella notte tra il 28 e il 29 maggio. Stop al traffico annunciato dal Comune di Segrate.

La richiesta è stata effettuata da Rete Ferroviaria italiana che deve redigere la progettazione per la manutenzione straordinaria del viadotto. RFI si è rivolta alla Città metropolitana di Milano in quanto ente gestore del ponte, così come della strada provinciale 160 Mirazzano-Vimodrone che si connette a via Morandi.