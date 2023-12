Ponti e barriere architettoniche, maxi lavori sulla M2

34 milioni di euro per lavori alle strutture della metropolitana di Milano, in particolare la M2 (verde). La giunta di Milano ha approvato due delibere per autorizzare gli investimenti e fare partire gli interventi, che riguardano ponti, viadotti e barriere architettoniche.

La prima tranche, da 21 milioni e 160mila euro, concerne i ponti e viadotti nel tratto Cascina Gobba-Cologno Nord, dove la metropolitana è fuori terra e i treni viaggiano in quota. Si interverrà sui ponti sopra via Rizzoli e il fiume Lambro e su quello che scavalca la Tangenziale Est, nonché sui sovrappassi di via Padova e via Palmanova. Ma anche sui viadotti paralleli tra via Palmanova (Milano) e viale Martesana (Cologno), sul viadotto Cologno, sul manufatto Solettone e sul sovrappasso di via Neruda (Cologno).

Alcune delle strutture su cui si interverrà risalgono agli anni '60 e '70, altre (come quelle effettuate per il quarto binario) agli anni '90. Nei vari casi si effettueranno quindi lavori diversi, dalla sostituzione degli apparecchi di appoggio al ripristino dei giunti ammalorati, fino alla riparazione o integrazione del sistema di raccolta del reflusso delle acque.

Barriere architettoniche sulla M2

La seconda tranche, del valore di 13 milioni e 166mila euro, riguarda invece il superamento delle barriere architettoniche in alcune fermate del ramo nord-est della M2: Cimiano, Cassina de’ Pecchi, Gessate, Vimodrone, Crescenzago, Cascina Burrona, Cologno Sud, Cologno Centro, Cologno Nord, Cernusco sul Naviglio, Villa Pompea e Cascina Antonietta. Gli interventi consisteranno nella realizzazione di nuovi ascensori e rampe fisse (se non sono presenti), nell'adeguamento delle pavimentazioni esistenti risanando o inserendo i percorsi tattili per ipovedenti, nel rifacimento dei bagni pubblici con contestuale adeguamento per persone diversamente abili, oltre a eventuali interventi di ristrutturazione eventualmente necessari.

Nel mese di febbraio del 2023 erano stati inaugurati 15 nuovi ascensori presso le stazioni M2 di Cimiano, Vimodrone, Cassina de' Pecchi, Bussero, Gorgonzola e Gessate. Grazie a quell'intervento le sei stazioni erano state definite accessibili senza barriere architettoniche.

Altri interventi per il superamento delle barriere architettoniche, in vista delle Olimpiadi invernali del 2026, sono in programma nelle fermate di Moscova, Piola, Sant’Ambrogio, Cascina Gobba e Lanza (M2), Inganni e Bande Nere (M1). "Per mantenere efficiente il servizio del nostro sistema di metropolitane - spiega Arianna Censi, assessora alla mobilità - servono costanti investimenti. La manutenzione è essenziale per prolungare la vita delle strutture, e gli interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche sono necessari per rendere le linee più vecchie accessibili alle persone diversamente abili".