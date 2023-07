Prove sui ponti: chiusure lunga la Milano-Meda

Chiusure lungo la Milano Meda per le prove di carico su alcuni ponti a cavallo dell’arteria. Gli interventi ispettivi sono in programma nelle notti del 4 e del 5 luglio con prove di carico statiche sui ponti P12 - cavalcavia Manzoni a Binzago - e P26 - cavalcavia via Tre Venezie a Meda - della provinciale 35. Le rilevazioni, specificano dalla provincia di Monza e Brianza, serviranno per verificare il mantenimento delle condizioni strutturali dei due viadotti per consentirne un uso sicuro da parte del traffico autoveicolare e acquisire i nuovi certificati di idoneità statica, che saranno validi un ulteriore anno. Oltre all’ispezione visiva per rilevare difetti di ammaloramento sarà necessario anche un esame più approfondito del comportamento strutturale sotto sforzo, da attuarsi facendo stazionare, lungo le cosiddette “viabilità superiori di scavalco”, autocarri carichi posizionati secondo differenti combinazioni di carico atte a simulare il traffico di esercizio.

A conclusione si otterrà, per ciascuno dei due ponti P12 e P26, un certificato di idoneità statica avente durata di un anno. “La scelta di proseguire nell’esecuzione delle prove e di lavori di sola messa in sicurezza, piuttosto che effettuare interventi significativi di risanamento e recupero conservativo, è dettata dal fatto che i due ponti sono destinati ad essere abbattuti in sede di realizzazione della tratta B2 di Pedemontana, Apl. Ad oggi, sebbene ancora in via ufficiosa, la cessione ad Apl del tratto di Sp35 e relativi viadotti, compresi il P12 e il P26, è prevista nel corso del 2024” specificano dalla provincia.

Le chiusure

Il programma dei lavori prevede la chiusura del ponte P12 a Binzago la notte compresa tra il 4 e il 5 luglio, con interruzione della viabilità inferiore su via Costantino, dalle ore 20, e superiore su via Manzoni, dalle ore 21, così come della carreggiata ascendente e discendente della Sp35 tra Binzago e Varedo, dalle ore 21, permettendo in questo modo la concomitante prosecuzione dei lavori di risanamento dei due cavalcavia ubicati nella tratta Varedo-Bovisio. Le uscite obbligatorie in questo caso sono quelle di Binzago per chi viaggia verso Milano e di Varedo/via Varese per chi viaggia verso Como, con itinerari alternativi di deviazione lungo la viabilità comunale.

L’intervento sul ponte P26 a Meda avverrà invece nella notte compresa tra il 5 e il 6 luglio, con interruzione della viabilità superiore al ponte su via Tre Venezie e della carreggiata ascendente e discendente della SP35 tra Barlassina e Meda, chiusure che partiranno dalle ore 21. Le uscite obbligatorie sulla SP35 saranno quelle di Barlassina per chi viaggia verso Milano e di Meda per chi viaggia verso Como, con itinerari alternativi di deviazione lungo la viabilità comunale. In entrambi i casi le chiusure avranno termine alle ore 6 del giorno successivo. In caso di maltempo o di problemi tecnici, le attività subiranno uno slittamento alle notti feriali successive.