Gli AC/DC aprono un pop up store a Milano

Il 15 marzo è un giorno da segnare in agenda per i fan degli AC/DC. Lo storico gruppo rock australiano ha deciso di lanciare la ristampa dei primi 9 dischi in vinile edizione limitata. Ma non finisce qui. La band aprirà un pop up store a Milano, in corso di Porta Ticinese 16. Il negozio sarà visitabile fino al 17 marzo. Il tutto in occasione dei 50 anni di storia di uno dei gruppi rock più acclamati di sempre.

All’interno del pop up store sarà possibile acquistare i gadget dedicati ai 50 anni di carriera e i primi nove album in ristampa: “Back in black”, “Highway to hell”, “The razors edge”, “Powerage”, “For those about to rock (We salute you)”, “High voltage”, “Dirty deeds done dirt cheap”, “Live” e “Who made who”.

Inoltre, sono previsti tanti talk con ospiti, mostre, sessioni di ascolto ed eventi dedicati a tutti. Il pop up store è realizzato in partnership con Barley Arts, Virgin Radio e Rockol.