A Milano una Porsche Panamera è stata trasformata in una "ambulanza"

Nei mesi scorsi era stata tolta dal garage del suo proprietario ma da oggi potrà tornare a correre per le strade di Milano (e non solo) con i colori delle ambulanze. Una Porsche Panamera confiscata alla criminalità organizzata dalla sezione misure prevenzione del tribunale di Milano è entrata nella squadra dei mezzi dell'Agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu), ente che si occupa del servizio sanitario di emergenza in Lombardia, che la utilizzerà per il trasporto di organi.

Inizialmente il tribunale aveva assegnato l'automobile al consiglio regionale per "finalità istituzionali" ma la presidenza del consiglio ha deciso di affidare il bolide all'Areu. Alla cerimonia di consegna, tenutasi oggi durante la pausa dei lavori al Pirellone, erano presenti anche il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana, i vice presidenti del consiglio regionale Francesca Brianza e Carlo Borghetti, il consigliere segretario Giovanni Malanchini, la presidente della commissione regionale antimafia Monica Forte, il direttore generale di Areu Alberto Zoli, il giudice delegato del procedimento presso il tribunale di Milano Giuseppe Cernuto e l’amministratrice giudiziaria Mariella Spada.

L'auto è stata completamente ridisegnata per il suo nuovo impiego: è stata dotata di sirene e lampeggianti per l’utilizzo in emergenza e, inoltre, è stata equipaggiata con il sistema per dialogare con la centrale operativa dell'Areu. La Panamera sarà impiegata nell’attività operativa di trasporto organi, tessuti, équipe chirurgiche per i trapianti e pazienti donatori e riceventi.

"Questo è un momento molto importante perché è essenziale colpire direttamente sull'aspetto economico le mafie, perché dimostra che questi beni vengono utilizzati per finalità positive e perché la lotta alla mafia si attua anche tenendo alta l'attenzione e spiegando ai cittadini quali sono i rischi e i pericoli delle infiltrazioni e comunicando i successi", ha detto il governatore della Lombardia, Attilio Fontana. Il governatore, parlando con i giornalisti, ha ricordato "una delibera della Giunta regionale che ha messo a disposizione 4 milioni di euro per permettere a comuni e province di ristrutturare e riutilizzare beni immobili confiscati alla criminalità organizzata".