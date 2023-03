La mega portineria per 15mila persone a Milano

Un nuovo servizio che sarà destinato ai residenti di Cascina Merlata, un progetto che nasce come un punto di riferimento per tutto il quartiere con una forte valenza sociale. È Hub Merlata, la nuova portineria di quartiere che arriverà a servire 15mila abitanti nel 2027.

Si tratta di un progetto che aggiunge un nuovo tassello alla realizzazione di Cascina Merlata, uno tra i più ambiziosi interventi di trasformazione urbana oggi presenti a Milano, con un interessante mix di destinazioni d’uso: 690 appartamenti in edilizia convenzionata agevolata, 914 appartamenti in edilizia convenzionata ordinaria e altri 410 in fase di realizzazione.

Partendo da questo scenario, Hub Merlata intende valorizzare il concetto di comunità e favorire l’economia circolare e la cooperazione tra le persone mettendo a disposizione numerosi servizi, tra cui il ritiro della corrispondenza e dei pacchi, la portineria, avvalendosi di fornitori competenti, esperti e di fiducia. Offrirà servizi dedicati alla casa e alla persona, dalle piccole manutenzioni edili, idrauliche, elettriche al servizio di fisioterapia a domicilio o di dog-sitter.

“I progetti di social housing – le parole di Pierfrancesco Maran, assessore alla Casa del Comune di Milano – sono una risorsa fondamentale per dare una risposta a chi cerca casa a Milano e credo che Cascina Merlata debba essere considerato un esempio virtuoso, anche per la particolare attenzione dedicata all’ambiente e per l’impegno rivolto alla costruzione di una comunità di quartiere attraverso realizzazioni come Hub Merlata. Temi come il social housing e la necessità di case in affitto a prezzi agevolati saranno anche al centro del Forum dell’Abitare organizzato a Base Milano dal 20 al 22 marzo”.

Il Forum dell'Abitare

Da lunedì 20 a mercoledì 22 marzo, infatti, il Comune di Milano organizza, in collaborazione con MM Spa e con il sostegno di Fondazione Cariplo, il “Forum dell’Abitare” che si terrà presso gli spazi di Base Milano in via Bergognone 34. L’iniziativa vuole essere un’occasione di discussione aperta alla città e ai suoi protagonisti rispetto ai temi che riguardano l’abitare. Per questo sono stati invitati a confronto numerosi stakeholder tra cui diversi professionisti, rappresentanti di categorie, accademici, sindacati e comitati inquilini in modo da avere il più ampio contributo possibile rispetto ai temi che saranno al centro del forum.



Nel corso dell’apertura del Forum dell’Abitare, prevista per lunedì 21 marzo alle ore 11 - a cui parteciperanno lo stesso assessore alla Casa, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, la presidente del Consiglio Comunale Elena Buscemi, il prefetto Renato Saccone, il vicario episcopale dell’Arcidiocesi di Milano Luca Bressan, la vicesindaca della Città Metropolitana Michela Palestra e il direttore della Direzione casa Franco Zinna - sarà presentata “Una nuova strategia per la casa”, il documento di visione strategica triennale redatto dal Comune di Milano che dovrà poi essere approvato dal Consiglio Comunale di Milano.