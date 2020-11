Milano, post sessista su Kamala Hariss da prof della Statale. Il rettore: "Interverremo"

"Un post indegno. L'ateneo, nei limiti delle sue possibilità, interverrà nel modo più severo possibile". Questo il commento del rettore dell'Università degli Studi di Milano, Elio Franzini sulla vicenda del post sessista scritto dal professore di storia delle dottrine e delle istituzioni politiche, Luigi Marco Bassani, contro la vicepresidente eletta degli Usa, Kamala Harris.

"Sarà d'ispirazione per le ragazze - si leggeva sotto a una foto dalla vicepresidente, sul profilo del docente, che poi ha rimosso il post - mostrando che se vai a letto con gli uomini giusti e 'ammanicati', allora anche puoi 'fare da spalla' a un uomo affetto da demenza. Praticamente è la storia di Cenerentola".

Dopo la pubblicazione dell'immagine con la frase dai toni pesantemente sessisti (oltre che offensivi nei confronti del neopresidente eletto Joe Biden) erano stati diversi gli studenti dell'ateneo che avevano criticato Bassani e alcuni avevano anche scritto a Franzini chiedendo di intervenire.

"È inaccettabile - si leggeva in una nota di Unisì, la lista di rappresentanza di sinistra della Statale - che un professore universitario, che dovrebbe occuparsi anche della crescita umana degli studenti e le studentesse oltre che della formazione culturale di questi ultimi, condivida post di questo genere.Il professore non è nuovo ad episodi spiacevoli e per questo abbiamo chiesto agli organi preposti di prendere provvedimenti seri ed immediati".