Aria condizionata rotta: il paese resta senza le Poste

Troppo caldo per i clienti, troppo caldo per i lavoratori. Bareggio, comune di quasi 20mila anime alle porte di Milano, per due giorni resterà senza ufficio postale a causa della rottura dell'impianto di condizionamento.

Ad annunciare il disservizio sono state le stesse Poste, con un cartello affisso fuori dalla sede di via Francesco Gallina. "Avviso chiusura temporanea ufficio - si legge -. Dal 24 al 25 agosto questo ufficio sarà chiuso per guasto impianto di condizionamento". Gli altri uffici più vicini aperti sono quelli di Vittuone e Cornaredo. Le Poste di Bareggio, invece, dovrebbero riaprire sabato 26 agosto.

La comunicazione è stata rilanciata anche dal sindaco Linda Colombo: "L'ufficio postale di Bareggio - ha scritto sui social dicendo di aver ricevuto 'poco fa' la comunicazione - resta chiusa per due giorni".