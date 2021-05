Hanno tagliato i rami ma c'erano nidi di uccelli: condominio multato

Condominio sanzionato per avere tagliato alcuni rami di alberi nel giardino condominiale, finendo col danneggiare i nidi di cardellini (o altri piccoli uccelli). E' successo a Rozzano, nella frazione di Ponte Sesto. La segnalazione al Comune è arrivata da parte di alcuni cittadini, di qui l'intervento sul posto dell'assessora al verde Lucia Galeone.

Il regolamento comunale sulla tutela del verde e degli animali parla chiaro: gli interventi di potatura nella stagione primaverile non vanno eseguiti se, sui rami, si trovano nidi di uccelli. Di qui l'inevitabile multa da parte della polizia locale per il condominio che aveva incaricato una ditta specializzata di eseguire il taglio dei rami. Un'operazione per la quale va sempre data comunicazione al municipio, anche se avviene in aree private, e per la quale occorre aspettare l'autorizzazione.

«Moltissimi, purtroppo, non sanno che le potature vanno eseguite solo in periodi precisi dell’anno», spiega l'assessora Galeone: «Bisogna sempre avvisare il Comune se il taglio avviene al di fuori del periodi consentiti oppure se è urgente perché per esempio c’è pericolo di caduta di rami ammalorati, perché in questo modo possiamo controllare che non vi siano delle nidificazioni in corso». In seguito ai tagli, Catia Acquaviva, presidente dell'associazione Ape Natura, ha poi trovato alcune uova rotte.