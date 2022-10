Quei ragazzini che (quasi) non possono mangiare

“Ti è mai capitato di aprire il frigorifero, la dispensa e di trovarla con poco cibo o addirittura vuota?". Giorgia ha 14 anni e a quella domanda ha risposto di sì. Luca di anni ne ha 11 e un giorno ha dovuto rinunciare alle pizzette, per avere il latte per far colazione il giorno dopo. Sonia è un po' più grande, ha 15 anni, e non esce praticamente mai con gli amici. Tutti loro, nonostante la giovanissima età, si sono già trovati a fare i conti con la povertà alimentare, con la mancanza di soldi per fare la spesa. Le storie di Giorgia, Luca, Sonia e di tanti altri sono raccolte nel rapporto "Cresciuti troppo in fretta" presentato lunedì da ActionAid, che ha curato un'indagine su adolescenti tra gli 11 e i 16 anni a Corsico e Baranzate, nel Milanese, per indagare sugli effetti sociali e psicologici della povertà alimentare sui giovani e sulle loro famiglie, alla prova del caro bollette e della crisi economica.

"Un fenomeno strutturale che con la pandemia covid 19 ha subito un’accelerazione e si è sommato all’impoverimento già in corso", spiegano dall'associazione, che proprio dallo scoppio della pandemia si è attivata - anche nel Milanese - per la distribuzione di beni alimentari alle famiglie in difficoltà. Gli effetti della povertà alimentare sono tanto tragici quanto chiari: "Avere, anche da piccoli, consapevolezza delle grandi difficoltà economiche della propria famiglia, imparare a rinunciare ai cibi preferiti o troppo costosi e vedere riempirsi il frigorifero solo con i pacchi degli enti di assistenza alimentare, non praticare sport, ridurre o eliminare le uscite con gli amici e le occasioni di socialità, fino a tenere la paghetta mensile come risparmio da dare ai genitori nei momenti di crisi".

In Italia sono 5,6 milioni le persone che soffrono di povertà assoluta, ma - sottolineano da ActionAid - questo non basta a definire la "povertà alimentare che è composta da molte dimensioni: mancanza di accesso a cibo adeguato e di qualità, stress e stigma che genera il vivere in una condizione di costante bisogno e precarietà, restrizioni delle occasioni sociali legate al cibo, sacrificate dalla mancanza di risorse". Proprio per questi motivi nel 2022 si sono rivolte agli enti di assistenza circa 2 milioni e 856 mila persone, mentre in Lombardia si è passati dai 224mila di fine 2019 agli oltre 258mila di marzo 2022. Da tempo ActionAid affianca l'associazione "La Speranza" di Corsico, che offre pasti a chi ne ha bisogno: il 94,1% delle famiglie seguite afferma di non poter far fronte a una spesa imprevista e di trovarsi in arretrato con pagamenti di bollette, affitto o mutuo mentre il 56,2% afferma di non potersi permettere un pasto proteico adeguato, "tutti segnali che indicano come il fenomeno sia ampiamente sottostimato".

"Un giorno sono andato al supermercato con mia mamma e ho detto: «Mamma, mamma mi compri questo?». Era un piccolo pacco di pizze per la colazione. E io le ho detto: «Mamma me le puoi comprare?». E lei mi dice: «Amore, abbiamo solo 20 euro, questo costa 3 euro, ti posso comprare 3 buste di latte per la colazione». E io le dico: «Eh va bene»", è il racconto di Luca, che traduce in parole cosa significhi vivere ai limiti della povertà alimentare. "Ma il cibo non assolve solo una funzione materiale, in adolescenza poter uscire con gli amici o invitarli a fare merenda a casa, mangiare insieme una pizza, significa poter vivere una socialità come gli altri, non sentirsi esclusi, anche se non manca la solidarietà tra coetanei", rimarcano da ActionAid.

"Mi capita di non uscire spesso con gli amici perché magari andando fuori, essendo che siamo sempre in zona, il fatto di comprare il cibo fuori costa abbastanza tanto e quindi magari dico: «No ragazzi non posso, non ho i soldi per quello oggi». Qualcuno mi dice dai magari ti offro io però io, preferisco di no", ammette Sonia. "Gli effetti psicologici rilevati della povertà alimentare sugli adolescenti sono molteplici: montagne russe di emozioni che oscillano fra tristezza, sentirsi arrabbiati, delusi e, alla fine, comprensivi di quanto fanno i genitori per loro. Ad aggravare le emozioni negative è stata la costrizione vissuta con la pandemia, a causa della quale alcuni si sono definiti depressi", evidenziano da ActionAid.

"La povertà alimentare è ancora vista come solo una condizione di bisogno. Ma è molto di più che avere un frigo vuoto: ci racconta di vite svuotate di serenità, opportunità, soprattutto per gli adolescenti. Inoltre, è anche una violazione di un diritto umano fondamentale. Senza efficaci misure di contrasto alla povertà, la povertà alimentare continuerà a crescere. È necessario garantire poi l’accesso ai servizi, alcuni dei quali dovrebbero finalmente essere considerati come essenziali, a partire dalle mense scolastiche", l'auspicio di Roberto Sensi, responsabile programma povertà alimentare ActionAid Italia. Così, l'associazione ha stilato una serie di raccomandazioni al governo e al nuovo Parlamento "utili a introdurre le misure necessarie ad affrontare strutturalmente la povertà alimentare. A prevenzione del fenomeno è necessario che siano sostenuti gli strumenti di sostegno al reddito, la mensa come servizio essenziale, e introdurre l’uso di voucher alimentari".