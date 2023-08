La solidarietà non va in vacanza: i volontari (e ristoratori) che donano il pranzo a 120 persone

La voglia di fare del bene non va in vacanza. Così come pure il bisogno di chi, per vari motivi, sta vivendo un momento di difficoltà. Come per coloro che fanno fatica a mettere insieme il pranzo della domenica. Ma l’associazione monzese Foodforall non ha chiuso i battenti e anche nella prima domenica di agosto è riuscita a organizzare un mega pranzo per 120 persone senza fissa dimora che vivono nei pressi della stazione Centrale di Milano.

"Mentre tutti sono a godersi le meritate vacanze - si legge sulla pagina Facebook dell'associazione - in città si vive un meraviglioso silenzio e non ci si perde d'animo malgrado la sede ancora chiusa e, inutile negarlo, i salti acrobatici per riuscire a fare i pasti, le bevande, trovare una macchina su cui caricare tutto e un uomo che vegli sulle giovani donzelle". Ma l’associazione anche questa volta è riuscita a compiere il miracolo: anche se la sede di Spazio 37 è per ora inagibile per i gravi danni causati dal nubifragio, anche se molti volontari sono in vacanza. Quei volontari, ma anche ristoratori, che ormai da anni, nella loro cucina di casa, preparano il pranzo della domenica che poi, puntualmente, alle 12 viene distribuito davanti alla stazione centrale meneghina.

“Anche questa domenica abbiamo compiuto il miracolo - riferisce Samantha, la volontaria che si è occupata della distribuzione dei pasti -. Abbiamo recuperati i 120 pasti di Planeat.eco al ristorante Lait di Monza. Io e Nico abbiamo attaccato il turbo e via verso Milano. Li ci aspettavano Maria e Claudio, sempre disponibili per presenza, cibo e bevande in queste domeniche un po' critiche”. In meno di un’ora sono stati distribuiti i 120 pasti, compresi di una fresca macedonia come dessert, e poi offerto tantissime bottigliette di tè.

Una solidarietà che non si ferma quella dell’associazione Foodforall fondata dalla monzese Amrita Ceravolo. Una solidarietà attiva su Monza e su Milano, con l’aiuto non solo alle persone che vivono in mezzo alla strada, ma anche alle famiglie che stanno attraversando un momento di difficoltà. Accanto alla distribuzione del pasto domenicale c’è infatti il servizio di strada anche a Monza, e la distribuzione dei pacchi alimentari e degli aiuti per la scuola alle famiglie di Monza.