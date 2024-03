Il tradizionale pranzo di Pasqua per i più poveri a Milano

Anche in occasione della Pasqua 2024 l’Opera Cardinal Ferrari di Milano apre le sue porte per accogliere i Carissimi e non solo per il pranzo. Il 31 marzo, presso la storica sede di via Boeri, si terrà il tradizionale Grande Pranzo di Pasqua al quale parteciperà l’arcivescovo di Milano, Mario Delpini. La onlus accoglierà persone sole, senza fissa dimora, le famiglie in condizioni di povertà. Tantissimi i volontari, quelli che Ferrari chiamava ‘Seminatori di gioia’.

Sono 150 le persone attese alla tavola dell’Opera Cardinal Ferrari, circa 20 i volontari che spenderanno la domenica di Pasqua a prendersi cura del prossimo. La giornata inizierà con la messa delle 11.30 presso il salone dell’Opera, a cui seguirà il pranzo delle 13. E proprio il 31 marzo sarà l’ultima notte dedicata al progetto di ospitalità notturna.

"Il Grande Pranzo di Pasqua è uno degli appuntamenti più attesi e sentiti perché arriva dopo un periodo difficile come quello invernale, che mette sempre a dura prova i tanti senza dimora del milanese - spiega Pasquale Seddio, presidente di Opera Cardinal Ferrari -. E in un giorno di festa come questo, hanno la possibilità di stare seduti a tavola mangiando qualcosa di buono e di caldo, ma soprattutto in compagnia. I numeri ci dicono che siamo ancora in una forte situazione di emergenza, abbiamo registrato dei forti aumenti e tutto ciò ci suggerisce che non ci possiamo fermare e dobbiamo essere sempre in prima linea per la lotta alla povertà. Continuando a organizzare momenti come questi che, forse dopo tanti anni possono risultare scontati, ma a oggi sono più che mai importanti”.