C'è un motivo se a Milano ci sono sempre più prati fioriti

Belli ma soprattutto economici. Sono i prati fioriti di Milano, tappeti verdi colorati da fiori di campo. All'ombra della Madonnina ce ne sono sempre di più e le ragioni sono sostanzialmente due: costano poco e hanno un grande impatto visivo. Non solo, gli spazi colorati dai fiori "poveri" sono anche oasi di biodiversità, luoghi prediletti per gli insetti impollinatori la cui sopravvivenza è preziosa per l'ambiente.

I tappeti fioriti sono circa 53 e si trovano in quasi ogni angolo della metropoli: da viale Elvezia a piazza Grandi passando da via Quarenghi e corso Europa sino alla rotonda Sandro Pertini, presso l’area della Biblioteca degli Alberi in zona Garibaldi, nei parchi Forlanini e Formentano oltre a via Ripamonti e via dei Missaglia. La manutenzione dei prati fioriti è minima e si risolve in uno o due sfalci durante i mesi estivi, i semi rifioriscono ogni anno senza bisogno di nuove semine. Così è sempre più facile imbattersi in prati disseminati di papaveri, linum, dimorphotheca, saponaria, fiordaliso e molte altre essenze di campo.

I primi esperimenti sono iniziati negli anni scorsi e hanno attirato l'attenzione di residenti e turisti che ne hanno decretato il successo. "Ora non resta che continuare su questa strada", ha messo nero su bianco palazzo Marino in una nota.