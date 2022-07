Lungo i Bastioni sarà pieno di prati fioriti

Sono i Bastioni le aree prescelte dalla giunta del municipio 1 di Milano (centro storico) per l'iniziativa 'prati fioriti' la cui semina si effettuerà nel periodo autunnale. L'assessorato al verde del comune ha chiesto ad ogni municipio milanese di scegliere aree in cui seminare, con l'obiettivo di un 2023 più fiorito in tutta la città. Si tratta non solo di una questione estetica ma anche di un arricchimento della biodiversività con un metodo di facile manutenzione.

Le strade indicate dal municipio 1 sono viale Monte Santo, viale Majno, viale Beatrice d'Este, viale Regina Margherita, viale Caldara, viale Filippetti, piazzale Cantore e piazza Sant'Agostino. Milano avrà dunque una 'cintura fiorita' lungo i Bastioni. La semina verrà poi materialmente effettuata dall'assessorato al verde del comune.