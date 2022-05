La fabbrica di caramelle che regala alberi alla città

Oltre 600 piante (quasi tutte autoctone) sono state piantate a Lainate grazie a Perfetti che ha deciso di fare un regalo alla città in cui hanno sede i suoi stabilimenti e dove è iniziata la sua avventura imprenditoriale. Il regalo è stato realizzato nel contesto del progetto "Forestami" che prevede l’incremento del capitale naturale e la messa a dimora di 3 milioni di alberi entro il 2030 a Milano e nella città metropolitana.

Grazie al Comune di Lainate, che ha messo a disposizione gli spazi, è stata realizzata in partnership con Forestami un’area verde su due fasce di proprietà pubblica, che coprono una superficie totale di oltre 3.200 m2 in prossimità del parco rosa camuna. Nel dettaglio sono state piantate farnie rovere, cerro tiglio, frassino, sorbo, ciliegio selvatico e pino silvestre, ma anche arbusti come berretta del prete, ligustro, frangola, pallon di maggio. Il progetto, inoltre, prevede la cura e la manutenzione di queste aree per un periodo di cinque anni, da parte del personale di Forestami.

"Questo progetto si inserisce perfettamente all’interno delle nostre strategie di sviluppo sostenibile, e risponde alla nostra responsabilità nei confronti della comunità che ci ospita storicamente. Siamo a Lainate dal 1946, e dobbiamo tantissimo a questa città, che con le sue persone ha contribuito alla crescita e al successo di Perfetti Van Melle - ha commentato Corrado Bianchi, amministratore delegato dell'azienda -. Siamo orgogliosi di poter fare la nostra parte nel lasciare alle future generazioni maggiori spazi verdi, grazie a diverse iniziative e progetti volti ad alleggerire la nostra impronta ambientale. Con l’inaugurazione di questo "bosco" vogliamo stimolare tutti a riflettere ed agire perché è in gioco il futuro del nostro pianeta".

"Anche questa nuova importante iniziativa si inserisce nell’ambito dell’azione 'Verde anch’io' che l’amministrazione comunale ha fortemente voluto con l’obiettivo di implementare il patrimonio verde cittadino – ha spiegato il sindaco di Lainate Andrea Tagliaferro -. Abbiamo accolto con piacere l’impegno e la collaborazione del privato nel contribuire a migliorare la qualità delle aree a verde della nostra comunità. Un nuovo passo avanti nel piano di riqualificazione e rimboschimento diffuso in tutta la città, una buona pratica di parchi aziendali che auspichiamo possa essere seguita anche da altri".