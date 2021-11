L'arcivescovo di Milano presiede preghiera per le vittime degli abusi sessuali

Giovedì 18 novembre, in duomo, l'arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini, presiederà la celebrazione con cui la diocesi aderisce alla "Giornata nazionale di preghiera per le vittime e i sopravvissuti agli abusi", promossa per la prima volta dalla Conferenza episcopale italiana.

Alle 16.45, nella cappella feriale del duomo, vi sarà l'esposizione e l'adorazione del Santissimo sacramento, con un intervento dell'arcivescovo; alle 17.30 seguirà la santa messa presieduta sempre da monsignor Delpini. La diocesi ha inoltre suggerito alle parrocchie di prevedere un momento di preghiera sul tema degli abusi durante le celebrazioni di domenica 21 novembre, in particolare nella preghiera dei fedeli. La celebrazione in duomo sarà trasmessa in diretta su www.chiesadimilano.it, youtube.com/chiesadimilano e Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre).

L'iniziativa della Cei si svolge in concomitanza con la "Giornata europea per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale", promossa dal Consiglio d'Europa. La decisione della Chiesa italiana di collocare questa Giornata nazionale di preghiera in concomitanza con quella europea si inserisce nel solco di un cammino ecclesiale italiano, di trasparenza e prevenzione a custodia dei più piccoli e delle persone vulnerabili. Frutto dell'approvazione delle nuove "Linee guida per il contrasto agli abusi e il sostegno delle vittime" (giugno 2019) e della costituzione di una rete di Servizi per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili, a livello nazionale, regionale e diocesano, con lo scopo di promuovere e consolidare prassi pastorali di prevenzione e tutela.