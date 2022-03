"Spariamo ai tuoi figli": le minacce e il proiettile a Pregliasco

Una busta con un proiettile e una lettera di minacce. È quanto ha denunciato di aver ricevuto il virologo Fabrizio Pregliasco, la mattina del 3 marzo nella sede dell'Università degli studi di Milano dove insegna.

"Nell'ultimo periodo - spiega il professore - ho ricevuto altre minacce ed anche telefonate notturne. Ho avvertito subito la Digos. Nella lettera mi accusano di uccidere i bambini a causa del vaccino anti-Covid, che viene definito 'neurotossico'". La busta, riferisce Pregliasco, "conteneva un proiettile non troppo grande, e la minaccia di sparare nelle gambe e nella pancia a me, ai miei figli e familiari".

Solidarietà nei confronti del virologo sia da parte della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, che ha condannato fermamente "l'infame gesto", sia da parte dell'Università Statale e del suo rettore, Elio Franzini che hanno espresso solidarietà e vicinanza al docente "oggetto in queste ore di un gesto di inammissibile violenza", e hanno colto l'occasione per "ribadire la propria gratitudine profonda a tutti i medici e ricercatori che, come il Professor Pregliasco, in questi anni hanno unito alla dedizione per la ricerca e la cura dei pazienti l'impegno per la divulgazione della scienza, per il dialogo con i cittadini, per la pacifica disponibilità all'ascolto di tutte le posizioni".