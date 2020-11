A Milano premi Rc auto in calo con il Covid (-10,2%)

Secondo l’osservatorio RC auto di Facile.it la pandemia ha avuto un impatto significativo sul prezzo delle polizze tanto che, ad ottobre 2020, per assicurare un veicolo a quattro ruote in provincia di Milano occorrevano, in media, 396,50 euro, valore in calo del 10,20% rispetto ad ottobre 2019. Una diminuzione che, come spiegano dal comparatore, è legata sia agli effetti prodotti dal primo lockdown, sia alle politiche delle compagnie assicurative che, in virtù del risparmio ottenuto nel 2020 a seguito del calo complessivo dei sinistri stradali, hanno scelto di ridurre i prezzi offerti ai clienti, soprattutto attraverso il canale online.

In Lombardia il calo del premio medio è stato pari al 10,65%, con diminuzioni in tutte le aree della regione: calo record per la provincia di Mantova (-16,07%), seguita da Lodi (-14,78%) e Cremona (-13,59%). Cali superiori alla media regionale sono stati registrati nelle province di Lecco (-12,70%), Como (-11,87%), Monza e Brianza (-11,08%) e Varese (-11,01%), mentre la diminuzione è stata più contenuta nelle province di Milano (-10,20), Brescia (-9,50%), Bergamo (-7,67%) e Pavia (-7,02%,); ultima in classifica la provincia di Sondrio (-6,47%).

In valori assoluti, Pavia è risultata essere la provincia più cara della regione per quanto riguarda l’Rc auto; Sondrio la più economica. Interessante notare come le nuove limitazioni alla mobilità introdotte dal Governo stanno iniziando ad avere i primi effetti, soprattutto nelle zone rosse; dal 6 al 17 novembre, secondo i dati dell’osservatorio, le richieste di assicurazioni per veicoli a due o quattro ruote in Lombardia sono diminuite del 7%, a fronte di un calo nazionale pari all’1%.