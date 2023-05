Premio Campione 2023: chi sono i 10 personaggi premiati dai City Angels

Il dirigente medico, il compositore, il pizzaiolo e persino un dipendente di Atm. Sono alcuni dei protagonisti del Premio Campione 2023, l'onorificenza istituita dai City Angels di Milano per premiare ogni anno chi si è impegnato per il prossimo. I 10 riconoscimenti sono stati consegnati giovedì 11 maggio nella sala Alessi di Palazzo Marino, sede del Comune, alla presenza di storici vip milanesi e non, come Enrico Beruschi, Alviero Martini, Marco Ferradini e Leonardo Manera, e con l'inviata di Striscia la notizia Rajae Bezzaz a condurre la premiazione.

A consegnare le onorificenza è stato lo storico fondatore dei City Angels Mario Furlan, che ha premiato i candidati di dieci categorie: Flavia Mastrisciano, direttrice della fondazione Santobono Pausilipon di Napoli, per la categoria 'Campionessa della salute', Giorgio Biella, imprenditore 'Campione per l'ambiente', Alessio Amoruso, agente Atm che ha salvato la vita a un passeggero e per questo nominato 'Campione per la vita', Matilde Leonardi ('Campionessa per la pace'), il soccorritore Francesco Tambasco per la categoria 'Campione per il soccorso', Franco Mussida per la sezione 'Musica', Vittore De Carli ('Campione per i malati'), Rav Igal Hazan per il 'Cibo', l'associazione Joy for children, vincitrice del premio 'Campione per i bambini', e la squadra di calcio multietnica St. Ambreus FC, che si è aggiudicata il riconoscimento per lo 'Sport'. Riconoscimento speciale anche per Nico Acampora, storico fondatore di 'Pizza aut', la pizzeria che aiuta i ragazzi con sindrome autistica nell'inserimento lavorativo.