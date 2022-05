La scuola di Milano che ha vinto il premio Emergency insegnando il valore dell'accoglienza

Hanno insegnato agli altri il valore dell'accoglienza. Loro che l'accoglienza la praticano ogni giorno, probabilmente senza neanche accorgersene. La classe 3 A dell'istituto Nazario Sauro di Milano è stata insignita sabato a Roma nella sala Carlo Scarpa all'interno del museo Maxxi del premio di Emergency dedicato a Teresa Sarti, cofondatrice della onlus insieme al marito Gino Strada.

Nella clip, girata in aula, si vede un ragazzino dai tratti orientali prima con il volto triste e poi con un bel sorriso stampato sulla faccia. I compagni di classe continuano a chiedersi se stia piangendo o ridendo e gli parlano in varie lingue, finché lui sorride e dice "volete sapere da dove vengo? Vengo dal mondo" e tutti lo abbracciano.

Il video, dal titolo "Curi amo l'accoglienza", è valso ai ragazzini il premio nella categoria "audio video" e così nel weekend alcuni alunni e il loro maestro Emilio Milioti sono andati nella Capitale a ritirare il riconoscimento direttamente dalle mani della presidente di Emergency, Rossella Miccio.

"Siamo felici che anche quest’anno le scuole abbiano partecipato numerose a questo concorso, che ci sta particolarmente a cuore - hanno sottolineato dall'associazione -. Il risultato è ancora più significativo in un’edizione che ha messo al centro il tema della cura, riflessioni e azioni sull’importanza di occuparci, non solo di noi stessi, ma anche delle persone e delle cose che ci sono vicine e lontane". Proprio come fanno i bimbi della scuola Nazario Sauro.