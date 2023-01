Al via la nuova edizione del “Premio Luigi Brumana”

Valorizzare le competenze acquisite in un settore così particolare come quello della navigazione in acque interne. È l’obiettivo del “Premio Luigi Brumana” istituito dalla Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, di Garda e di Como, giunto quest’anno alla sua quarta edizione e che ancora una volta, nel corso della cerimonia odierna svoltasi questa mattina presso la Direzione Centrale della Gestione Governativa alla presenza del Sottosegretario al Cipe sen. Alessandro Morelli, si è confermato una indovinata e suggestiva occasione per avvicinare i più giovani al mondo della mobilità pubblica sull’acqua.

Il Premio

Istituito in memoria dell’ex agente Luigi Brumana che ha ricoperto per molti anni il ruolo di Professional Navigante sul lago di Como e che ha dedicato gran parte della propria carriera nella formazione professionale dei giovani, il Premio si rivolge infatti alle ragazze ed ai ragazzi under 30 che nella stagione precedente hanno prestato il proprio servizio presso le Direzioni di Esercizio tra il personale navigante nei vari ruoli di bordo e di terra.

Il vincitore

l vincitore un contributo economico del valore di € 1500 da spenderein attività formative e corsi di specializzazione.Il vincitore dell’edizione 2022 è Pietro Squarzoni, marinaio presso la Direzione di Esercizio del lago di Garda, distintosi per proattività, impegno e collaborazione.

“Questa Giornata è per noi un momento importante che ci consente di sottolineare quanto sia importante la formazione dei giovani all’interno del contesto aziendale per una mobilità pubblica di qualità, sostenibile, efficiente, efficace, sempre più declinata sulle esigenze dell’utenza”, commenta Donato Liguori, Gestore Governativo dell’Ente – Un personale motivato e qualificato contribuisce senza alcun dubbio agarantire un ulteriore miglioramento del servizio erogato”.

Da parte sua, nel consegnare il Premio, il Sottosegretario Alessandro Morelli ha voluto ribadire il ruolo determinante della Gestione Laghi per le comunità territoriali e, come già anticipato dal Ministro delle Infrastrutture Salvini durante la presentazione dei dati di fine stagione lo scorso 20 dicembre, confermato l’erogazione entro gennaio della seconda tranche della cosiddetta “Una Tantum” legata al rinnovo del contratto collettivo nazionale a tutto il personale della Gestione Governativa.

“Il governo intende investire sul futuro anche grazie alle sue aziende ”ha affermato Morelli “per questo scommettere su giovani e formazione è uno dei mantra coi quali NaviLaghi svolta verso il futuro. Nuovi investimenti, integrazione in busta paga e formazione fanno di NaviLaghi un’azienda modello del pubblico che valorizza le competenze interne, è protagonista del Tpl ed è leader del turismo”.

Agli altri due candidati Andrea Bongiovanni e Marco Marinato è stata consegnata una targa ricordo. Per ulteriori informazioni: Livia Dallavalle, Mob. 348 9167671 livia.dallavalle@navigazionelaghi.it.

Chi siamo

Gestione Navigazione Laghi, con una flotta di circa 100 navi, garantisce da sessanta anni la mobilità nell’ambito deiterritori dei laghi Maggiore, di Garda e di Como. È un Ente Governativo istituito con Legge n.614/57 attraverso la quale il legislatore ha affidato ad un funzionario dell’Amministrazione dello Stato nominato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti l’esercizio delle linee di navigazione.

L’Azienda opera mediante una Direzione Centrale situata a Milano che gestisce i rapporti istituzionali con il superiore Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e svolge funzioni di coordinamento delle treDirezioni di Esercizio situate rispettivamente ad Arona per il lago Maggiore, Desenzano per il lago di Garda e Como per l’omonimo lago. Ad oggi la Gestione Navigazione Laghi, durante i mesi di maggiore attività, arriva ad impiegare fino ad 650 persone suddivise tra personale amministrativo, di cantiere – distribuito presso i 4 cantieri navali di Arona, Peschiera del Garda, Como e Dervio, forniti di strutture ed impianti tecnologici di avanzata concezione per la cantieristica navale – e personale del settore movimento.