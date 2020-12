Milano, all'ospedale Niguarda premio "Smartphone d’oro comunicazione digitale"

Il 2020 di Pa Social si chiude con la consegna dello Smartphone d’oro, il primo premio dedicato alla comunicazione e informazione pubblica digitale. Oggi si è svolta la cerimonia di premiazione in modalità digitale e live, che ha visto l’Asst Grande Ospedale Metropolitano Niguarda aggiudicarsi il primo gradino del podio grazie ad un video che ha raccontato i mesi della pandemia conquistando pubblico e giuria e superando così i 63 competitor che hanno preso parte al concorso.

Ad essere consegnati anche i premi tematici, ecco i vincitori: Sanità Azienda sanitaria BT (Provincia di Barletta-Andria-Trani) e ASL Roma 1; Ambiente Parco dei Nebrodi; Turismo Camera Commercio di Asti; Cultura Lepida ScpA e Fondazione Musica per Roma; Servizi pubblici CSI Piemonte e Inail; Istruzione/ricerca Università di Teramo; Enti locali Comune di Arezzo e Comune di Bagheria; Gestione emergenza ed eventi Ufficio Speciale per la ricostruzione dell’Aquila; Risposta all’emergenza covid-19 Regione Marche e IFO Regina Elena – San Gallicano; Video più social Aeronautica Militare.

Premi speciali in collaborazione con Gastone Crm alla Protezione Civile della Regione Friuli Venezia Giulia e con Yes I Code al Comune di Orvieto.

“Il 2020 è stato un anno difficile e importante per la comunicazione delle pubbliche amministrazioni e lo Smartphone d’oro nasce come un’occasione preziosa per dare il giusto riconoscimento al grande lavoro fatto in questi anni e anche nel corso dell’emergenza – spiega Francesco Di Costanzo, presidente di Pa2Q1 Social – complimenti all’Ospedale Niguarda, a tutti i vincitori e a tutti i partecipanti, abbiamo registrato una straordinaria partecipazione e tante buone pratiche che dimostrano la vitalità e la qualità di una grande comunità di professionisti in tutto il Paese, operativa ogni giorno per offrire ai cittadini comunicazione, informazioni, servizi attraverso social network, chat, le più innovative piattaforme digitali. Il successo di questa prima edizione ci impegna tutti a fare ancora meglio per l’edizione 2021, spingendo sull’acceleratore dell’innovazione e della svolta digitale nel settore pubblico”.