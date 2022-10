La rete fognaria di Milano ha vinto un premio

La digitalizzazione della rete fognaria di Milano ha vinto un premio nell'ambito di Smau, la fiera dedicata alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il premio è stato assegnato a MM, la società partecipata al 100 per cento dal Comune di Milano che gestisce il servizio idrico in città. MM, secondo le motivazioni del premio, è "un'eccellenza italiana, modello di innovazione per imprese e pubbliche amministrazioni".

Tra i primi in Europa, MM ha digitalizzato la rete fognaria di Milano per controllare in tempo reale le acque e l'infrastruttura. Il monitoraggio è permanente e consente di rilevare i parametri di flusso e di acque parassite, nonché per il controllo strutturale, attraverso una tecnologia in fibra ottica.

I parametri qualitativi e quantitativi delle acque trasportate (livello, velocità e temperatura, portata, formazione e posa di detriti) sono controllati proprio grazie alla fibra ottica e ai sensori ospitati nei cavi, che riesce anche ad intercettare i più piccoli movimenti (deformazioni, cedimenti e così via) dell'infrastruttura. La digitalizzazione è stata avviata nel 2018 su 1.500 chilometri di canali fognari.