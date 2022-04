L'orto e l'uva sui tetti di Milano: premiati i progetti di verde urbano

Sono stati resi noti i vincitori del concorso 'premia il tuo verde', bandito dal comune di Milano a supporto di una campagna di promozione avviata all'interno del progetto Clever Cities ('città più intelligenti'). Aperto a privati, società, progettisti, proprietari di mmobili dotati di coperture verdi in città, assegna un supporto economico per la manutenzione del tetto o parete vincitore per l'anno in corso. Le candidature, diciotto in tutto, sono arrivate entro il 25 marzo. Alla votazione pubblica online hanno partecipato più di duemila persone, con quasi tremila voti (si poteva esprimere più d'una preferenza). La premiazione ufficiale avverrà nel mese di giugno.

"Una bella idea, questa del concorso, che può favorire la diffusione delle coperture verdi in città e l’attivismo dei suoi cittadini e cittadine, sia nell’idearne di nuove sia nel prendersi cura di quelle esistenti", commenta Giancarlo Tancredi, assessore alla rigenerazione urbana: "In questo può rappresentare un modello per cambiare l’approccio al tema: ogni città si presta ad accrescere la presenza del verde non solo progettandone di nuovo ma anche lavorando sull’esistente con il coinvolgimento di tutti, e Milano può essere in questo all’avanguardia".

I vincitori

La giuria tecnica ha premiato 'Banchisa', un giardino pensile realizzato per il nuovo padiglione Iceberg dell'ospedale San Raffaele, integrato in una riqualificazione architettonica attenta alla sostenibilità ambientale. Il giardino ha un'ampia superficie fruibile e il recupero delle acque piovane.

'Spazio aperto nell’orto' è un orto/giardino del quartiere Isola, in via Porro Lambertenghi, realizzato con bancali in legno, impiegati sia come contenitori sia per i camminamenti. La realizzazione è stata curata da membri e simpatizzanti della comunità della chiesa Metodista per avere uno spazio condiviso di incontro e relazione tra le persone e per rallentare il deflusso delle acque meteoriche della copertura nella rete fognaria condominiale.

Lo spazio viene utilizzato per la convivialità e in occasione di piccoli eventi. Nel periodo più duro di pandemia covid è servito anche per momenti di preghiera comunitaria all’aperto. Nella scelta delle piante e dei fiori, rinnovati secondo le stagionalità, si prediligono quelli più adatti ad attrarre farfalle, api e piccoli uccelli, in maniera da creare un'oasi di appoggio all’interno del contesto cittadino. L’acqua è garantita da un sistema di irrigazione automatico goccia a goccia.

'Community One' si trova in zona Precotto, in via Fratelli Bressan, ed è un progetto di riqualificazione del patrimonio industriale esistente che ospita una comunità di dodici famiglie disposte attorno a un frutteto incorniciato da un tetto verde, parte integrante del cortile, teatro della socialità riscoperta e della condivisione.

'Vendemmiare a Milano', in via Avezzana in zona Corvetto, è il tetto di un palazzo sul quale viene coltivata uva nera, fragola e bianca, per almeno una quindicina di cassette ogni agosto, oltre ad albicocche e verdura varia.

Il primo classificato dalla giuria popolare riceverà la lampada Flos outdoor 'In Vitro Unplugged', 2020. La realizzazione premiata dalla giuria tecnica otterrà fino a un massimo di cinquemila euro quale supporto alla manutenzione del tetto/parete verde per quest’anno; al secondo classificato andrà fino a un massimo di tremila euro e al terzo fino a duemila.