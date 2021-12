La Pedemontana "festeggia" il record: decimo presidente in 10 anni

E Pedemontana fa dieci. La società che gestisce l'autostrada aperta nel 2015 ma ancora non completata ha ufficializzato nelle scorse ore il suo nuovo presidente, il decimo in dieci anni. Il nuovo numero uno dell'azienda - la cui maggioranza appartiene a regione Lombardia - è Luigi Roth.

Ottantuno anni, attuale chairman di numerose società di leasing e di banche di investimento, quello di Roth è nome forte del mondo collegato a Comunione e liberazione. Nel suo passato, tra le altre cose, la presidenza di fondazione Fiera Milano, di società ferrovie nord Milano, oltre che il ruolo di commissario del padiglione italiano per l'Expo di Milano del 2015. Ma non solo. Perché il nuovo presidente di Pedemontana - che sostituisce Roberto Castelli - è anche l'attuale presidente non esecutivo di Fincantieri Si e di Arriva Italia.

Europa Verde, da sempre contraria all'opera - che nella sua interezza dovrebbe attraversare la Brianza da Malpensa a Bergamo -, non ha preso di buon grado la nomina del nuovo numero uno della società. "Puntuale come un orologio svizzero la regione ha nominato il decimo presidente in dieci anni della incompiuta autostrada", si legge in una nota firmata da Dario Balotta, responsabile nazionale mobilità urbana trasporti e infrastrutture dei Verdi.

"Si tratta di Luigi Roth, cavaliere del Lavoro, una prestigiosa riserva della repubblica che ha ricoperto numerose cariche dalla Pirelli alla Breda ferroviaria, dalle Ferrovie Nord Milano alla Cassa depositi Prestiti fino alla Terna. Ora riveste il ruolo di riserva della regione visto che è stato chiamato a gestire la concessionaria regionale" per cui il tribunale di Milano aveva chiesto il fallimento, poi scongiurato grazie a un prestito del Pirellone di 200 milioni di euro.

È "difficile che questa nuova nomina fermi la valanga di dimissioni comprensiva di prestigiosi nomi come l'ex ministro Di Pietro e l'ex ministro Castelli e il male oscuro che porta con sè da anni la Pedemontana. Del resto, pensata negli anni '60 e nata nel 1986, più di qualche dubbio viene sulla sua utilità visto i tempi di costruzione e - hanno concluso i Verdi - l'impatto devastante che avrebbe sull'ambiente".