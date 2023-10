Altre 24 ore per i tigli di piazzale Baiamonti: rinviato l'abbattimento

Doppio presidio (domenica sera e lunedì mattina) in piazzale Baiamonti per 'difendere' i due tigli dei quali era previsto l'abbattimento, rinviato a martedì. Nei mesi scorsi, forti di 56mila firme, i comitati avevano condotto una battaglia al fine di salvare innanzitutto il glicine che sorge presso la sede dell'associazione reduci e combattenti, destinato inizialmente all'abbattimento per fare posto al Museo della Resistenza.

La soluzione trovata col Comune di Milano a maggio prevedeva una modifica del progetto che coinvolgeva anche il salvataggio di almeno due dei quattro tigli presenti nell'area. Sempre Palazzo Marino prometteva anche che si sarebbe lavorato per gli altri due tigli. Tuttavia, trascorsi i mesi, nei giorni scorsi era arrivata la notizia che i tecnici fossero pronti ad abbattere, appunto, i due tigli.

Così, domenica sera, è stata convocata una fiaccolata a cui hanno partecipato circa cento persone, tra cui l'attore Giovanni Storti, da sempre in prima linea per difendere gli alberi della piazza, e poi (lunedì mattina) le due commissioni comunali Ambiente e Cultura, ancora con tanti cittadini a dare manforte, per dissuadere la giunta di Milano dall'abbattere i due tigli.

Già domenica, però, era stato comunicato che l'operazione di abbattimento sarebbe stata rinviata a martedì. Così, lunedì, nessun rappresentante della giunta si è presentato in piazza. "Tutti hanno condannato la totale mancanza di serietà e di rispetto", ha commentato Carlo Monguzzi, capogruppo di Europa Verde in consiglio comunale, presente in piazza: "L'intervento più applaudito è quello che ha chiesto le dimissioni dell'assessora all'ambiente e verde Elena Grandi".