Presidio fuori dalla Bayer a Milano: "Basta chiusure e decentramento"

Presidio davanti alla sede della multinazionale farmaceutica Bayer. Si terrà mercoledì 9 gugno davanti alla sede di viale Certosa 130. A indirlo i sindacati per dire stop alla delocalizzazione e alla chiusura degli impianti in Italia.

Sempre per il 9 giugno è stato indetto uno sciopero di quattro ore per tutto il gruppo Bayer in Italia, e di 8 ore per il sito di Filago. "La decisione - si legge in una nota di Uil Milano Lombardia - arriva a seguito della scelta fatta da Bayer di dimettere il sito di Filago (Bg). L’ennesima scelta scellerata di deindustrializzazione del nostro territorio, quello lombardo, che da un paio di mesi sta assistendo alla chiusura e delocalizzazione delle produzioni di diversi settori".

Lo stabilimento di Filago per Bayer è un sito storico, dedicato da decenni alla produzione di importanti agrofarmaci, che impiega attualmente 62 dipendenti, di cui 46 nelle attività produttive e decine di lavoratori stagionali all’occorrenza.

"Il legame con il territorio è sempre stato forte e Bayer ha ben rappresentato l’idea di azienda solida e duratura, ma oggi non è più così - continua la sigla sindacale - questa improvvisa chiusura genera drammatiche conseguenze su tutti questi lavoratori e sulle loro famiglie, ma soprattutto abdica al ruolo fondamentale dell’impresa come portatrice di sviluppo, di valore, di responsabilità sociale, di futuro per migliaia di giovani. La chiusura di un sito non può essere derubricata a riposizionamento di un business: è un dramma sociale, al quale sindacalmente ci opponiamo".

Nell’ultimo incontro le rappresentanze sindacali hanno chiesto all’azienda di rivedere questa drastica decisione, ma a fronte della risposta negativa, il coordinamento sindacale del gruppo ha dichiarato stato di agitazione.