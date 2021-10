Obbligo green pass, protesta alla Dhl di Settala (Milano)

No all'obbligo di green pass per poter lavorare o tamponi pagati dall'azienda. Questa la proposta alla base del presidio di protesta di alcune decine di lavorati della Dhl di Settala, hinterland est di Milano.

Circa una trentina di lavoratori, di cui la maggior parte con ruoli di facchinaggio, hanno manifestato davanti allo stabilimento dell'azienda colosso nel campo della logistica e del trasporto merci.

I partecipanti al presidio, che si è svolto nella mattinata di venerdì 15 ottobre, hanno anche bloccato i camion in uscita dall'azienda. La richiesta dei manifestanti è la stessa già avanzata dalla stragrande maggioranza dei sindacati: che con l'entrata in vigore dell'obbligo del green pass per lavorare siano le aziende a farsi carico del costo dei tamponi per i dipendenti non vaccinati.