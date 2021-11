Morì 80 anni fa 'el Pret de Ratanà', il sacerdote guaritore leggenda nel Milanese

El Pret de Ratanà, al secolo don Giuseppe Gervasini, morto ottant'anni fa, sarà ricordato a Cassina de' Pecchi lunedì 22 novembre alle 20.30 nell'ex chiesetta di Santa Maria Assunta (via Roma 19), edificata nel XIII secolo dai conti Pecchio e ceduta ai monaci Celestini (ora è di proprietà dell'architetto Emilio Dossena). La serata è organizzata da un gruppo di cassinesi insieme ai Lions Club di Cassina e Vignate.

Non casuale l'ex chiesetta dove, a quanto sembra, il sacerdote diceva messa mentre soggiornava in una corte poco distante, dopo avere lasciato Retenate, oggi frazione di Vignate, da cui deriva il soprannome. A quel tempo aveva già acquisito fama di taumaturgo e guaritore di malattie attraverso decotti e unguenti con erbe medicinali. Una pratica non molto gradita alle autorità ecclesiastiche che lo sospesero 'a divinis' (per poi riabilitarlo). Terminò la sua esistenza a Baggio, vicino a Cascina Linterno, in una casa ricevuta in dono da un uomo che aveva guarito. Al funerale parteciparono moltissime persone.

Diversamente da tanti altri, la Chiesa non ha accettato la tradizione popolare che vuole don Gervasini in grado di compiere miracoli. Tuttavia il ricordo del Pret de Ratanà rimane saldo nei territori in cui visse.