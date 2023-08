Traffico intenso lungo le autostrade a Milano: esodo da "bollino nero"

Sabato 5 agosto, nelle autostrade che si diramano da Milano, è 'bollino nero' per traffico intenso. L'esodo vacanziero, puntuale, è il principale responsabile dell'intenso traffico sulle varie arterie lombarde: l'A1 (Milano-Napoli), l'A4 (Torino-Trieste), l'A8 e l'A9 (Milano-Laghi). Le code vengono segnalate, nella mattinata di sabato, alle barriere autostradali, come quella di Milano Est sull'A4 in direzione Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Traffico anche lungo l'A8, dopo il casello di Lainate, e sull'A9, alla barriera di Como Grandate. Fuori dalla Regione, si segnalano tra l'altro code tra Genova Aeroporto e il bivio A10/A7, nel nodo genovese, e verso il traforo del Monte Bianco, con attese anche di oltre due ore. Si calcola che, nel primo fine settimana di agosto, 20 milioni di viaggiatori si metteranno in movimento lungo le autostrade italiane, soprattutto per le partenze, mentre i rientri in città saranno caratterizzati da minor traffico.

Le previsioni del traffico per ferragosto

Per la giornata di sabato, il 'bollino' sarà verde soltanto in serata per le partenze, già nel pomeriggio per i rientri. Analoga situazione domenica 6 agosto, per l'esodo, con 'bollino' rosso verso le località turistiche, in miglioramento a partire dal pomeriggio, e minori problemi per il 'contro-esodo'. E sarà 'bollino rosso' anche per quasi tutta la giornata di sabato 12 agosto e per la mattina di domenica 13 agosto, in vista del fine settimana e del ponte di ferragosto.